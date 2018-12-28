WhatsApp Web PiP Nedir?

Kendini en sık güncelleyen mesajlaşma uygulaması, WhatsApp şimdi de benzer güncellemeleri web sürümü olan Whatsapp web için yayınladı. Bu güncelleme PiP yani picture in picture Türkçe olarak resim içinde resim.

Kısa zaman önce bu özellik WhatsApp Android için sunulmuştu. Resim içinde resim özelliğiyle WhatsApp içinde mesajlaşırken ayrıca WhatsApp üzerinden gönderilen videoları izlemeniz de mümkün. Şöyle ki tıkladığınızda kaynağa gitmek yerine Popup olarak video oynatıcısı açılıyor. Sayfadan ayrılmadan videoyu izlemek hatta videoyu izlerken mesaj atmak mümkün.

Bu güncelleme oldukça yeni. WhatsApp Web sürümünde bu özellik çalışmıyorsa kapatıp açmanız yeterli. WhatsApp Web sürümünde güncelleme otomatik olarak sunucu üzerinden yapıldığından ekstra birşey yapmanız gerekmiyor.

WhatsApp Web üzerinden sık video izleyen biriyseniz bu özelliği mutlaka çok seveceksiniz.