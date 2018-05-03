Whatsapp Verileri Nasıl İndirilir?

Facebook’un başına gelenlerden sonra Facebook’un sahip olduğu uygulamalar bir bir bu adımı uyguluyor. Kullanıcıların saklanan verilerini kullanıcının indirimine sunuyor. Kullanıcılar da kendilerinin hangi bilgilerinin tutulduğunu buradan görebiliyor. İlk önce Facebook sonra Instagram şimdi de Whatsapp kullanıcıların verilerini indirmeye sundu. Whatsapp şimdilik beta sürümünde çalışıyor.

Buradan beta kullanıcısı olarak kaydolun. https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp bu aşamadan sonra telefonunuza beta güncellemesi gelecek. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra Whatsapp uygulamanız beta sürümüne geçecek ve bundan sonra beta güncellemelerini alacaksınız.

Ayarlar – Hesap – Hesap Bilgilerini Talep Et seçeneklerini takip edin. Kısa süre içinde bilgileriniz hazırlanacak ve kullanıma sunulacaktır. Bu raporu indirdiğinizde içerisinde telefon bilgilerinizden ne zaman çevrimiçi olduğunuza kadar birçok bilginin saklandığını görebilirsiniz.