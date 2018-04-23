Whatsapp v2.18.120 SÃ¼rÃ¼mÃ¼nde Bizi Neler Bekliyor?

Whatsapp sÄ±k sÄ±k gÃ¼ncelleniyor. Zaten dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kullanÄ±lan mesajlaÅŸma uygulamasÄ± olmak kolay deÄŸil. Whatsapp sÄ±k sÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ncellemelerle bizleri etkiliyor. Bu yazÄ±da sizleri Whatsapp betada hangi yeniliklerin bizleri beklediÄŸinden bahsedeceÄŸiz.

Yeni Ã‡ift Ã‡Ä±kartma AlbÃ¼mÃ¼

Yeni eklenen 2 farklÄ± Ã§Ä±kartma albÃ¼mÃ¼ bu sÃ¼rÃ¼mde bizlerle. Bu Ã§Ä±kartmalar Ã§ift ÅŸekilde kullanÄ±labiliyor. Bu Ã¶zellik ve Ã§Ä±kartmalar sayesinde kendinizi gÃ¶rsellerle daha iyi ifade etmeniz mÃ¼mkÃ¼n hale geliyor.

Yeni Konum Etiketi Ã–zelliÄŸi

Yeni gelen konum etiketi Ã¶zelliÄŸi ise sizlere konumunuzu seÃ§tikten sonra burada bir de gif ve diÄŸer benzeri gÃ¶rselleri eklemenizi saÄŸlÄ±yor. Bu sayede ne amaÃ§la bildirdiÄŸiniz konumda olduÄŸunuzu daha iyi aÃ§Ä±klayabiliyorsunuz.

DiÄŸer Ã¶zellikler

AyrÄ±ca ileriki zamanlarda yeni etiketler de Whatsapp’a dahil edilecek. AslÄ±nda bu sÃ¼rÃ¼mde yer almasÄ± gerekiyordu ama hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilip devredÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Bahsedilen bÃ¼tÃ¼n Ã¶zelliklerin beta uygulamasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyelim. YakÄ±n zaman iÃ§inde bÃ¼tÃ¼n kullanÄ±cÄ±lara sunulacak.