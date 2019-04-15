Whatsapp Tatil Modu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Whatsapp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına yeni bir özellik geliyor. Bu özellik kısaca tatil modu olarak adlandırılıyor ki oldukça kullanışlı olacak. Tatil modu özelliği yakın zaman içinde çıkacak olup şimdilik test aşamasında. Düzgün çalıştığı anlaşıldığı zaman tam sürüme eklenecektir.

Whatsapp tatil modu nedir?

Bu mod sayesinde gruplardan gelen mesajları sohbet listenizin en başında çok sayıda mesaj gelmiş şekilde görmeyeceksiniz. Bu mod kısaca diyor ki “biraz kafa dinlemek istiyorum”… Özellikle tatile çıktığınız zaman dinlenmek istersiniz. Telefon elbette kullanırsınız ama gereksiz grup mesajlarını kesinlikle görmek istemezsiniz. İşte tatil modu burada işinize yarıyor.

Tatil modunu açtığınız zaman grup mesajları arşivlenmiş sohbetlere eklenmeyecek ki bu durumda çok sayıda gelen grup mesajlarını en üstte göremeyeceksiniz.

Bu ayarı aktif etmek için geldiği zaman arşivlenmiş sohbetleri yoksay ayarını açmanız gerekiyor. Bu sayede bu mesajları uygulama görmezden geliyor ve size göstermiyor.

Grup sohbetlerinden kurtulmanın bir yolu daha var “sessize al”… Bu yöntem sadece mesajın bildirimini size göstermiyor. Yoksa Whatsapp içinden grup mesajları grubu en üste taşımaya yetiyor. İkisini aynı anda kullanırsanız çok rahat bir tatil yapabilirsiniz.