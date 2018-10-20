Whatsapp Tatil Modu Nedir?

Whatsapp’a yakın zaman içinde gelecek bir sürü özellik ortaya çıktı. Sık sık güncelleme alan uygulama her geçen güncellemede daha yeni özellikle karşımıza çıkan Whatsapp kullanıcıların dikkatlerini sürekli üzerine çekmeyi başarıyor. İşte Whatsapp’a yeni gelecek tatil modu özellik ve diğer özellikler;

Tatil modu nedir?

Tatil modu, sessiz mod üzerine kurulu bir özellik olarak karşımıza çıkacak. Sessiz moda alınan mesaj herhangi bildirim yapmayacak. Ses kısıldığı gibi uygulama ikonun üzerindeki bildirim rakamları da gizlenecek. Bununla birlikte tatil modunda iken gelen mesajların üzerine yenileri geldiği zaman bunlar da arşivlenecek ve bildirim yapılmayacak. Yani bildirim almama durumunu biraz daha uzatabileceksiniz.

Bir başka özellik, Instagram hesap bağlama. Bunun altından bir sürü şey çıkabilir. Şöyle ki Whatsapp hesabınızı Instagram ile bağlamanız mümkün olacak. Peki neden? Şimdilik bunun cevabı kimse tarafından verilmedi. Aklımıza ilk gelen ise Instagram Direct, mesajlaşma özelliğinin ortadan kalkması durumu. Lakin bunun önünde de bir engel var. Whatsapp, numara üzerine kurulu bir sistem Instagram ise kullanıcı adı üzerine kurulu. Mesajlaşma özelliği nasıl olabilir şimdilik fikrimiz yok. Lakin bu bağlantı hakkında gelecek detayları mutlaka takip edeceğiz.