Whatsapp Sticker Özelliği Nedir?

Whatsapp’a beklenen özellik geldi. Bu güne kadar sizlere duyurduğumuz bütün özelliklere bir yenisi daha eklendi. Bundan sonra Whatsapp üzerinden mesajlarda Sticker kullanabileceksiniz. Şimdilik beta aşamasında olan bu özelliği tam sürüme geçtiği zaman herkes kullanabilecek. İşte Whatsapp Sticker hakkında verilen bütün detaylar;

Sticker dilimizde çıkartma olarak kullanılır.

Haraketli ya da haraketsiz ifadelerden daha büyük ve renklidir.

Kendinizi ifade etmenizin başka bir yoludur.

Çıkartmalarınızı Whatsapp’ın çıkartma mağazasından indirebileceksiniz.

Şimdilik sadece 10 çıkartma paketi bulunuyor.

İleriki zamanlarda çıkartma paketleri çoğalacaktır.

İleri tarihlerde tam sürümde çıkartmalar etkin olacak. O zamana kadar beklemeniz gerekecek. Beklemek istemeyenler Whatsapp’ın beta sürümünü kullanabilirler.