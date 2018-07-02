Whatsapp Sesli Mesajları Kimseye Duyurmadan Dinleme

Belki de bir çok insan bunu bir kulaklık yardımıyla yapıyor ama buna hiç gerek yok. Zira her yerde yanınızda kulaklık bulundurmuyorsunuz. Ya da dinlemeniz gereken sesli bir mesaj geldiği zaman müsait bir ortama geçmenize de gerek yok. Ortamın gürültülü olması da sesli mesajınızı dinlemenize bu yöntem sayesinde engel değil. İşte güvenli bir şekilde sesli mesaj dinlemenin en basit yolu.

Klavye kullanacak durumda değilsiniz. Ya da bir şeyi sesli olarak söylemeniz gerekiyor zira klavyenin ses tonu yok anlatabileceğinizi en iyi şekilde karşıya veremiyor. Bu nedenle bazıları ses kaydı göndermeyi tercih ediyor. Peki karşı taraf bunu nasıl dinleyecek. İlk önce mesaja tıkladığınız zaman mesaj hoparlörden oynatılmaya başlıyor. Onu tıpkı telefonla konuşur gibi ahizeye almak mümkün.

Mesajı açarak oynamaya başladığında hemen telefonu kulağınıza götürün. Otomatik olarak ses ahize hoparlörüne gidecek ve oradan gelmeye başlayacaktır. Bu şekilde tıpkı telefonla konuşurmuş gibi mesajınızı dinleyebilirsiniz.