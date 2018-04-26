Whatsapp Sesli Mesaj Göndermeye Yeni Özellik

Whatsapp ve benzer uygulamalar son güncellemeleri son kullanıcıya sunmadan önce bazı kullanıcılar ve geliştiricilere test ettiriyor. O testlerin birinden de yeni bir özellik çıktı. Whatsapp üzerinden sesli mesaj gönderenlerdenseniz bu özellik sizleri ilgilendiriyor.

Özelliği söylemeden önce bir kaç duyuru, normal bir Whatsapp kullanıcısı iseniz bu özelliğin size gelmesine daha çok var. Ben derhal en yeni özellikleri uygulama stabil olmayacak olsa bile almak istiyorum diyenler https://play.google.com/apps/testing/com.whatsapp adresine gitsin ve beta test kullanıcısı olsun. Test kullanıcısı olanlar sık sık güncelleme alır ve yeni özellikleri test etme şansı bulur.

Peki nedir Whatsapp’ın sesli mesaj gönderme ile ilgili son yeniliği. Whatsapp üzerinden sesli mesaj göndermeye çalışırken birden telefonunuz çaldı ya da batarya sinyali verdi veya batarya bitti ve bunun gibi araya bir çok değişik ve sesli mesajınızı kesen bir şey girdi. Merak etmeyin. Bu güncellemeden sonra böyle bir durumla karşılaştığında Whatsapp derhal ses kaydınızı kaydediyor ve saklıyor. Daha sonra göndermek istediğinizde kaydettiğiniz kısmı göndermeniz mümkün. Ya da göndermeden önce bir kez daha dinlemek isteyebilirsiniz.