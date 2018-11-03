Whatsapp Reklam Gösterecek

Yakın zaman içinde gerçekleşecek değişiklikle birlikte uzun zamandır merak konusu olan bu Whatsapp nasıl para kazanıyor sorusu cevap bulacak. Whatsapp reklam göstermeye başlayacak. Biraz geçmişe gidip kısaca Whatsapp’ın nasıl para kazandığını açıklayalım.

Çok popüler olduğu ilk dönemlerde Whatsapp ücretliydi. Senelik cüzi bir miktar ücret hattınız üzerinden kesiliyor ve size 1 senelik kullanım veriyordu. Daha sonra iOS tarafında ücretsiz oldu ve akabinde Android’de ücretsiz Whatsapp için hazır hale geldi. Zaten Facebook satın aldıktan sonra gelir konusunda sıkıntı yaşanmamıştı ama Facebook, bu kadar çok kullanılan ve belki çok maliyetli olan bir uygulamadan neden para kazanmıyordu veya nasıl kazanıyordu.

Bu güne kadar gelen tek haber, şirket hesaplarının ücretli olacağıydı. Bundan sonra göreceğiz ki Whatsapp’ta reklamlar da görünecek. Demek ki artık para kazanmaya başlaması gerekiyor. Bunun için resmi açıklama yapıldı. Whatsapp artık reklam gösterecek.

Reklamların mesaj deneyiminizi kesinlikle etkilemeyeceği sadece durum kısmında görüneceği açıklandı. Ama zaman içinde ne olur bilemeyiz. Belki sohbetler arasında küçük reklamlar da görebiliriz.