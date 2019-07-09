Whatsapp QR Kod İle Kişi Ekleme

Whatsapp yeniliklerine devam ediyor. Whatsapp’ın beta sürümü olan 2.19.189 sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellikle birlikte artık Whatsapp’a ve elbette telefonunuza bir kişiyi daha kolay bir şekilde ekleyebileceksiniz.

Whatsapp QR kod ile kişi ekleme

Bu özellik sayesinde paylaştığınız QR kodu ile isteyen biri sizi ekleyebiliyor. Profiliniz için bir QR kodu oluşturan uygulama onu taratan kişinin sizi numarayı bilmeden de eklemesine olanak tanıyor.

Burada güvenlik endişeleriniz olabilir ama iki türlü korunmanız da mümkün. Birincisi QR kod ile kişi ekleme özelliği ayarlar kısmından kapatılabiliyor yani sizin kodunuzu iptal edebiliyor. İKincisi biris sizi eklese bile onun ilk mesajı size gelse bile spam olarak bildirip engellemeniz zaten mümkün.

Şuan sorunsuz çalışan özelliği WAbetainfo isimli bir kullanıcı Twitter hesabından yayınlamış. Özelliğin bütün kullanıcılara sunulması için biraz bekleyebiliriz.