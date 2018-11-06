Whatsapp Ã–zel YanÄ±t Nedir?

Whatsapp’a daha Ã¶nce buradan da geleceÄŸini duyurduÄŸum bir Ã¶zellik test aÅŸamasÄ±na geldi. Åžimdilik beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde ve herkesin kullanÄ±mÄ±na ne zaman sunulacak belli deÄŸil. Bu yazÄ±da size bu Ã¶zellik, Ã¶zel yanÄ±ttan bahsedeceÄŸiz. Whatsapp Ã¶zel yanÄ±t Ã¶zelliÄŸi nedir?

Whatsapp’ta beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde test edilen Ã¶zellikle bir grup iÃ§inde bir mesaja gruptaki diÄŸer kiÅŸiler gÃ¶rmeden cevap verme Ã¶zelliÄŸi var. Ã–zellik hakkÄ±nda Ã§ok fazla detay yok. Beta sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde olanlar Ã¶zelliÄŸi gÃ¶rebilir. Bilinenler ise ÅŸu ÅŸekilde;

Dahil olduÄŸunuz bir grupta herkesin gÃ¶rebileceÄŸi bir mesaj atÄ±lÄ±r. Siz bu mesaja Ã¶zel olarak atan kiÅŸiye cevap verebilirsiniz. Bunun iÃ§in mesajÄ± seÃ§in ve saÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede yer alan 3 nokta simgesine tÄ±klayÄ±n. Burada “reply privately” satÄ±rÄ±nÄ± gÃ¶receksiniz. Bu ÅŸekilde Ã¶zel cevap verebilirsiniz.

Bu bir nevi mesaj alÄ±ntÄ±lama gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. Lakin gÃ¶nderdiÄŸiniz Ã¶zel cevap sadece bir kiÅŸinin gÃ¶rebileceÄŸi ÅŸekilde gidiyor.

Whatsapp gÃ¼ncellemeleriyle ilgili bilgiler sunan yazÄ±lar yazmaya devam edeceÄŸiz.