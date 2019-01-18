Whatsapp Otomatik Dosya İndirmeyi Kapatma

Çoğu kişinin sürekli kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ta mesajların haricinde dosya, fotoğraf, video gibi içerikler de gönderilebiliyor. Elbette bunların hepsi telefonunuza kaydediliyor. Telefonunuzda alan sıkıntısı mı var? O halde bu özelliği kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte mobil verinizi korumak için ayrıca bu indirmeleri sadece Wifi üzerinden yapmak ta mümkün.

Uygulamaya girin.

Ayarlar kısmına geçin.

Veri ve depolama kullanımı kısmına girin.

Burada 4 farklı madde göreceksiniz.

Fotoğraflar, Ses, Videolar ve Belgeler olmak üzere.

Bunları hiçbir zaman şeklinde işaretleyerek sadece kendiniz indirdiğiniz zaman görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu kısımdan ayrıca sadece wifi üzerinden indirme yapılmasını da ayarlamak mümkün.

iOS için bir özellik daha bulunuyor. İçerikler telefona indirilse de galeriye kaydetmemek mümkün. Bunun için;

Ayarlar – sohbetler – film rulosuna kaydet adımlarını takip ediniz. Bu özelliği kapattığınız zaman Whatsapp üzerinden gelen multmedya içerikleri galerinizde görülmeyecektir.