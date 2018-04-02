WhatsApp Numara Değiştirme Güncellemesi

Bildiğiniz gibi WhatsApp sadece onaylayacağınız bir cep telefonuna hesap veriyor. Başka bir türlü kullanılmıyor. Bu nedenle sadece tek bir numarada tek bir hesap kullanıyorsunuz. Ya numaranız değişirse? Bunun için hali hazırda ayarlar kısmında WhatsApp ‘ın numara değiştirme özelliği bulunuyor. Ama yeni güncelleme ile bu özellik daha da gelişecek.

Bir birey olarak numaranız değiştiği zaman bulunduğunuz gruplardan eski rehberinizdeki insanlara kadar elbette herşeyi kaybedeceksiniz. Çünkü o kişiler ve gruplar eski numaranızdaydı. Yeni güncelleme ile bunlar geride kalıyor.

Yeni numara değiştirme özelliği ile aynı şekilde numaranızı değiştiriyorsunuz ama eski rehberdeki herkese ya da gruplara ve de mesajlaştığınız herhangi bir numaraya eğer isterseniz bildirim gidiyor.

İstemezseniz bildirim yapılmıyor ya da sadece belirli insanlar için bildirim yapılıyor.

Bu özellik Android üzerinde test aşamasında. 2.18.96 sürümünde kullanılabilir durumda.