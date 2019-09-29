WhatsApp Kullanamayacak 2 Yeni İşletim Sistemi Sürümü

Zaman zaman Facebook, WhatsApp için geliştirmelerinde sürüm yükseldikçe geçmişte kalmış işletim sistemleri ya da bunların eski sürümlerine destek vermeyi kesiyor. O haberlerden biriyle karşınızdayız.

Hangi işletim sistemlerinde WhatsApp çalışmayacak?

Yapılan açıklamaya göre Windows Phone ve iOS 8 iletim sistemi sürümünde önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp desteklenmyecek. Peki bunun anlamı ne?

Güncelleme yok

Bunun anlamı oldukça basit bu işletim sistemi ve sürümler için herhangi bir güncelleme alamayacaksınız. Belki bir süre daha kullanılabilir olacak ama eğer Facebook bu kararını işleme koyarsa WhatsApp artık Windows Phone ve İOS 8’in sürümlerinde çalışmayacak, ya da Güncelleme almayacak.

Güncelleme almadığı sürece yeni özellikleri kullanmanız mümkün olmayacak. Bununla birlikte güvenlik sorunu da doğabilir ve de bir süre sonra da bu sürümler için uygulama tamamen kaldırılır.

WhatsApp bu sürümler için bir süre daha kullanılabilir olmaya devam edecek.