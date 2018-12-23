WhatsApp Kripto Para Transferi

Bloomberg tarafından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Güvenilir kaynaklardan edebildiği söylenen bilgiye göre WhatsApp ilginç bir özelliğe imza atacak. İşte WhatsApp’in ilk önce hindistan üzerinde Deneyeceği daha sonra diğer ülkelere yayacağı ilgi özelliği.

WhatsApp kendi bünyesinde para transferi gerçekleştirmek için bir sanal para birimi üretiyor. Sabit coin olacağı söylenen bu para birimi Amerikan dolar kuruma sabitlenecek. Bu sayede farklı bir değer alamayacak. İnsanlar WhatsApp üzerinden birbirine bu sanal para birimiyle para gönderebilecek.

Para birimi sabit olduğu için ne kadar para gönderdiğinizin farkında olacaksınız. Ayrıca her zaman değeri bilinebilecek ve de farklı amaçlarla kullanılmayacak ve farklı niyetlerle stoklanamayacak.

Bu özelliğin denemesi için Hindistan seçildi çünkü Hindistan nüfusu itibariyle kalabalık ve WhatsApp kullanan insan sayısı ise oldukça fazla. Oldukça verimli şekilde testler gerçekleştirilebilecek. Bakalım özellik ülkemize ne zaman gelecek?