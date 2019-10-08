Whatsapp Karanlık Mod Hakkında Daha Fazla Detay Var

Şu an Whatsapp’ın beta sürümünde test edilen karanlık mod hakkında bir kaç detay geldi. Bununla ilgili testlerin sonuçları da gün yüzüne çıktı. Whatsapp Karanlık mod hazır mı ne zaman yayınlanacak? Bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

Bir kaç farklı karanlık mod seçeneği

Normalde uygulamalardaki karanlık mod tek çeşittir ve açıp kapatmaktan başka seçenek yoktur. Whatsapp’ta durum biraz farklı olacak. WABetaInfo ‘nun yaptığı testlere bakacak olursak Whatsapp’ın karanlık modunda 3 farklı seçenek olacak. 3’ü farklı tonlarda karanlık mod gibi görünecek.

Açık, koyu ve sistem temelli 3 farklı karanlık mod tercihinize bırakılacak. Bunun sebebi bazı insanların çok fazla karanlık sevmemesi ya da telefonun karanlık mod ile uyumlu çalışmaması. Bu 3 seçenek bütün sorunlarınızı çözecek, hem de çeşitlilik yaratacak.

Whatsapp karanlık modda yazı rengi hatası

Şu an beta sürümünde hatalı bir karanlık mod ortaya konuldu. Örneğin karanlık moda geçtiğiniz zaman beyaz renk olması gereken yazılar da tıpkı arka plan gibi koyu renkte görünüyor. Bu durum elbette görselde gördüğünüz üzere yazıların görünmemesine neden oluyor.

Bu açıdan çok yakın bir zaman içinde Whatsapp için karanlık modun bütün kullanıcılara sunulması beklenmiyor. Biraz daha beklemeniz gerekecek.