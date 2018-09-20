Whtasapp’a yeni bir özellik geliyor. Twitter ve Youtube gibi çok bilinen sosyal medya uygulamalarından sonra Whatsapp’ta karanlık moda kavuşuyor. Katablık modla birlikte özellikle gece kullanımda göz yorulması azaltılacak. Bunun yanında karanlık modun çok sevilen bir başka özelliği de var.

Karanlık mod ne işe yarar?

Whatsapp üzerinde karanlık mod yakın zamanda bütün kullanıcılara sunulacak. Peki karanlık mod tam olarak ne işe yarıyor? Karanlık mod özellikle kullanıcılar için gece tercih ediliyor. Bu sayede göz yorulması azalıyor. Daha uzun süre kullanmanız gerekirse rahat bir kullanım sunuyor. Örneğin Twitter’da karanlık moda hangi saatten sonra geçebileceğinizi bile belirlemeniz mümkün. Whatsapp’ta böyle bir özellik olacak mı bilmiyoruz.

Bunun yanında Whatsapp karanlık mod Super Amoled ekranlarda pil tasarrufu da sağlayacak. Karanlık arka plan enerji tasarrufu sağlıyor.

Bunu bir Whatsapp incelemeleri yapan bir hesap keşfetti. APK dosyasını inceleyen kişi ileriki güncellemelerde karanlık modun geleceğini keşfetti. Ne zaman geleceğiyle ilgili bir bilgi yok.