Whatsapp iPad’de NasÄ±l KullanÄ±lÄ±r?

Bir Ã§ok kullanÄ±cÄ± biliyoruz ki bu haber bekliyor. iPad tabletlerinden de Whatsapp’a giriÅŸ yapmak iÃ§in bekliyorular. Bu yakÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olacak. Whatsapp iÃ§in bur baÅŸka uygulama daha geliÅŸtiriliyor. Facebook, Whatsapp for iPad uygulamasÄ±nÄ± geliÅŸtiriyor ve bu uygulamanÄ±n bir kaÃ§ Ã¶zelliÄŸi de ortaya Ã§Ä±ktÄ±. YakÄ±n zaman iÃ§inde Whatsapp for iPad yakÄ±nda sizlerle olacak.

Ä°ÅŸlerinizi iPad Ã¼zerinden mi hallediyorsunuz? Bunun iÃ§in iPad ile diÄŸer iÅŸlerinizi halletmek ve belki sohbet etmek iÃ§in yanÄ±nÄ±zda bir de Whatsapp olsun istiyorsunuz. Bu yakÄ±nda gerÃ§ek oluyor. iPad iÃ§in Whatsapp geliÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±. Facebook’un Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± konu numara ile kayÄ±t olmayÄ± nasÄ±l Ã§Ã¶zecekler.

BildiÄŸiniz gibi Whatsapp sadece bir numaraya entegre edilip kullanÄ±labiliyor. Numaradan verileri de kendi alÄ±yor. Bu durumda baÅŸka bir cihazda hatta numara olmayan bir cihazda Whatsapp Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. (Android tarafÄ±ndan bazÄ± modlar bulunuyor)

iPad iÃ§in Whatsapp uygulamasÄ±nÄ±n bir diÄŸer Ã¶zelliÄŸi ise ekranÄ± ikiye bÃ¶lmek olacak. Bir yanda sohbet ekranÄ±nÄ±z dururken diÄŸer yanda eski sohbetleriniz arasÄ±nda geÃ§iÅŸ yapabileceksiniz. Whatsapp fo iPad uygulamasÄ±nÄ± sizler iÃ§in takip edeceÄŸiz.