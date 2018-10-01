Whatsapp Hesabınızı Kalıcı Olarak Kapatın ve Silin

Whatsapp, dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olduğundan bu bahsettiğimiz konu çok da popüler olmayacaktır. Ancak, telefon numaranızı değiştirmek isterseniz Whatsapp’da telefon numarasına bağlı işlem yürüttüğü için Whatsapp hesabınızı silmek isteyebilirsiniz. Biz de basit bir yöntemle bunu nasıl yapacağınızı anlatmak istiyoruz.

Burada kısa bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Whatsapp hesabının silinmesi işlemi geri alınamaz. Bunun için dikkatli olmanızı ve doğru karar vermenizi isteriz.

Yapacağınız bu işlem sizde bulunan bütün verileri silerken karşı taraftaki mesajlarınız silinmiyor. Fotoğrafınız siliniyor ve gruplardan çıkarılıyorsunuz.

Whatsapp hesabınıza girin

Ayarlar kısmına ilerleyin

HEsap satırına girin.

Hesabı kalıcı olarak sil kısmını bulun.

Telefon numaranızı eksiksiz yazın.

Deva butonuna tıklayın.

Bu işlem hesabınızı kalıcı olarak kaldırır ama yedeklerinizin Drive’dan silinmesi 3 aya kadar sürebilir. Bu açıdan da dikkatli olun. Yedek silme yöntemini ayrıca anlattık. O yazımızı okuyun.