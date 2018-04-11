Dünyanın en çok kullanılan sesli ve görüntülü konuşma ve ayrıca mesajlaşma uygulamasından bahsediyoruz. Milyonlarca insan kullanıyor ve neredeyse bütün telefonlara yükleniyor. Güvenliği kullanıcı sayısı ölçüsünde önemli. Peki Whatsapp güvenli mi? Bir analiste Vivek Wadhwa soruldu. Cevap sizi tatmin etmeyebilir.

Whatsapp iki kişi arasındaki konuşma bakımından çok güvenli. Kimse verilerinizi toplamıyor ya da toplayamaz ama bir kişinin yaptığı arama ve medya verileri? Onlar maalesef şirket tarafından toplanıyor.

Bu konunun konuşulmasının en önemli nedenlerinden birisi daha önce bir kaç yazıda da bahsettiğimiz Facebook skandalı. Whatsapp’ın sahibi Facebook olunca acaba Whatsapp için de bir skandal yaşanır mı sorusu hep akıllara geliyor. Konuyla ilgili kısa ve öz cevap şu olabilir. Biri ile mesajlaşırken oldukça güvendesiniz ama arama verileriniz ve medya verileriniz maalesef şirket tarafından toplanıyor.