WhatsApp Grup Mesajlaşma Özelliğine İki Farklı Yenilik

Daha önce Whatsapp’a sesli aramadan videolu aramaya geçmek için eklenen buton gğncellemesinden sonra şimdi de yine beta uygulamasında görebileceğiniz iki farklı özellik geldi. İki özellik de grupları ilgilendiriyor. Grup mesajlaşma konusunda liderliği kimseye kaptırmak istemeyen WhatsApp için gelen yenilikler şunlar,

WhatsApp Grup açıklaması

Bundan sonra WhatsApp gruplarının açıklama kısmına 500 karakterli bir açıklama girilebilecek. Bu sayede insanlar grubun ne amaçla kurulduğunu görebilecek. Ayrıca bu kısma grup için davet linki de eklenebilecek ki başkaları da gruba insan davet edebilsin.

Grupta isim arama

Bu özellik sayesinde özellikle kalabalık gruplarda birini bulmak kolaylaşıyor. Birine özel mesaj atmak ya da gruptan eklemek yanda herhangi bir işlem yapmak istiyorsanız, bu arama kısmını kullanabilrceksiniz. WhatsApp ve diğer sosyal medya mesajlaşma uygulamalarında yenilikler için bizi takip etmeye devam edin.