Whatsapp Grup Mesajına Özel Yanıt

Whatsapp’ın yeni gelecek ozelliklerini sık sık buradan duyuruyoruz. Şimdi ortaya çıkmış, daha doğrusu yanlışlıkla ortaya çıkmış bir özelliği sizlerle paylaşacağız. Whatsapp yeni güncellemeyle bir özellik kazanacak.

Yanlışlıkla Windows Phone sürümü beta da yayınlanan bir özelliğin yakinda Whatsapp’a geleceğinden suphemiz yok. Yeni gelecek güncellemeyle Whatsapp’ta bir grupta herkesin görebileceği bir mesaj atıldığı zaman kişiler o mesaj sahibini özel olarak yanıtlayabilecek.

Bu özelliğin iyi yanı, o mesajla ilgili atan kişiye birşey söylemek istiyorsunuz ama kişi listenizde yok. Sadece o gruptasınız bu durumda mesaj yazamazsınız. Eklemek de istemiyorsunuz. Bu özellik burada devreye giriyor.

Mesaj alıntı yapılıyor ve cevaplanabiliyor. Yeni gelecek Whatsapp özellikleri için takipte kalın.