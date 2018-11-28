WhatsApp Grup GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ Sohbet Ã–zelliÄŸi

GÃ¼n geÃ§miyor ki yeni bir WhatsApp Ã¶zelliÄŸiyle ilgili haber gelmesin. Yeni Ã¶zelliÄŸimiz iÃ§in sÄ±zan bilgilere bakacak olursak, ilk Ã¶nce iOS iÃ§in gelecek ve grup olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapabilmemize imkan verecek. Ä°ÅŸte o bilgiler;

WABetainfo yeni Ã¶zellikleri gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ±. Bu Ã¶zellikle birlikte grup sohbet sayfasÄ±na arama butonu eklendi. Bu Ã¶zellikle ilgili bilinen bir ÅŸey bu butona basÄ±nca ekleyeceÄŸiniz insanlarÄ± seÃ§ebilmeniz ya da grupta olan kiÅŸilerin doÄŸrudan aramasÄ± veya iÃ§inden aktif olanlarÄ±n aramasÄ± ÅŸeklinde.

Muhtemelen istenilen kiÅŸiler eklenebilecek ya da sadece arama iÃ§in grup oluÅŸturulup bu gruba insanlar davet edilerek arama yapÄ±labilecek .

Bilinmeyenler ise ÅŸu ÅŸekilde;

KaÃ§ kiÅŸiye kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme desteÄŸi var? Detaylar geldikÃ§e sizlerle paylaÅŸmaya devam edeceÄŸiz.