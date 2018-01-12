Whatsapp GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ GÃ¶rÃ¼ÅŸme Ä°le Ä°lgili Yeni Ã–zellik

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kullanÄ±lan mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Whatsapp’a gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme ile ilgili yeni bir Ã¶zellik geldi. Bu Ã¶zellik sayesinde daha hÄ±zlÄ± ve keyifli bir Whatsapp deneyimi sahibi olacaksÄ±nÄ±z. Son zamanlarda sÄ±k sÄ±k gÃ¼ncelleme alan Whatsapp beta 2.18.4 sÃ¼rÃ¼mÃ¼nde yeni gÃ¼ncelleme ÅŸÃ¶yle;

Bundan sonra Whatsapp’ta sesli gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparken aramayÄ± sonlandÄ±rmadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§meniz mÃ¼mkÃ¼n. Hemen alt kÄ±sma eklenen bir buton sayesinde sesli gÃ¶rÃ¼ÅŸme esnasÄ±nda anÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye geÃ§mek mÃ¼mkÃ¼n.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z buton tÄ±klandÄ±ÄŸÄ± zaman karÅŸÄ± tarafa bildirim gidiyor. Sizin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸinizi sÃ¶ylÃ¼yor. Kabul ederlerse gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme aktif oluyor.

Bu Ã¶zellik uzun zamandÄ±r Skype Ã¼zerinden kullanÄ±lÄ±yordu. Wahtsapp gÃ¼ncelleme yi kendine aldÄ±. YakÄ±n zaman iÃ§inde de Whatsapp’ta para kazandÄ±racak gÃ¼ncelleme de gelecektir.