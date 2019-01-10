WhatsApp Gold Nedir?

Dikkat, WhatsApp Gold adı altında bir uygulama yok. Lakin sizlere bir mesaj gelir ve sadece ünlülerin kullandığı WhatsApp Gold ‘ü indirin şeklinde bildirimde bulunulursa sakın kanmayın . Bağlantıya tıklamayın. Ra bağlantı kişisel verileriniz çalmak için oluşturulmuş.

Güvenlik uzmanları uyarıyor. WhatsApp Gold ismiyle gelen herhangi bir uygulama bağlantısını kullanmayın. Son zamanlarda buna benzer mesajlar çoğaldı. Daha önce de görülmüş ve bu bağlantıların insanların kişisel bilgilerini çaldığı öğrenilmişti. Aynı mesajlar tekrar WhatsApp üzerinden dolaşmaya başladı.

Mesajda genelde sizin bilginiz yok ama WhatsApp Gold sadece ünlülere özel bir sürüm. Bu bağlantıyla sizde ünlüler gibi WhatsApp Gold kullanabileceksiniz şeklinde bir açıklama yapıyor ve bağlantıya tıklamanız teşvik ediliyor.

Gel gör ki WhatsApp Gold adı altında bir uygulama ya da WhatsApp ‘ın bir sürümü yok. Uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini böyle bir uygulamanın olmadığını tıklanmaması gerektiğini söylüyorlar.