WhatsApp Çoklu Dosya Ve Metin Paylaşma Nedir?

WhatsApp için bir çok yenilik şu sıralar beta programında kullanılmaya devam ediyor. Yakın zaman içinde bütün kullanıcılara sunulması beklenen özelliklerden biri de çoklu dosya ve metin paylaşma.

Whatsapp’ın dosya paylaşma konusunda çok iyi iş çıkardığını biliyoruz. WhatsApp bundan daha iyisini de yapacak ve bu paylaşımı arttıracak.

Çoklu metin ve dosya laylaşımı sayesinde istediğiniz dosya ve metini sadece bir kişiye değil, birden fazla kişiye gönderme imkanınız var.

WhatsApp ‘ın paylaşım konusunda attığı adımlar oldukça ilgi çekici olmasının yanında grup kullanımına son zamanlarda oldukça önem verdiğini söylemek mümkün. Zira daha önce grup yöneticilerine ayrıcalıklarla beraber grup görüntülü görüşme kolaylığı gibi güncellemelerle WhatsApp grupların önemi oldukça arttı.

WhatsApp yayınladığı son güncellemelerle çok etkileşimi önemli gördüğünü resmen açıklıyor.