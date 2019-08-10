Whatsapp Bumerang Özelliği Yakında Eklenecek

Instagram’da en sık kullanılan özelliklerden birisi olan Bumerang özelliği yakın zaman içinde Whatsapp’a eklenecek. Instagram’ın hikayelerinde sıkça kullanılan özellik Whatsapp’ın durumları için de güzel olacak gibi görünyüor. Dilerseniz hiç kullanmamış olanlar için Bumerang’ı açıklayalım.

Bumerang özelliği nedir?

Instagram için uzun zamandır kullanılan bir video özelliğidir. Videoyu sürekli tekrarlar. Tıpkı gif gibi çalışır ama Instagram üzerinden yapılır. Başa sarmak yerine sondan geri gider ve tekrar oynar. Bu şekilde eğlenceli hareketli görseller elde etmeniz mümkün.

WaBetaInfo sitesinin ortaya çıkardığı bilgilere göre şimdi bu özellik Whatsapp’a geliyor. Muhtemelen Whatsapp Durumlar kısmına eklenecek olan özellik Bumerang ile entegre çalışacak. Kullanıcıların haraketli görseller oluşturmasına imkan verecek.

Whatsapp’ta bumerangla ilgili bilgiler de ortaya çıkmış durumda. Bir görsel şimdiden paylaşılmış. Yakın zaman içinde bu yeni Bumerang özelliği sayesinde daha kaliteli durumlar oluşturabileceksiniz.