Whatsapp Birden FazLa Kişiye Mesaj İletme

Whatsapp, kısa süre aralıklarla yeni özellikler ediniyor. Bu sık güncelleme ile Whatsapp uzun zamandır açık ara en iyi mesajlaşma ve görüntülü görüşme uygulaması. İnsanlar en iyisi olduğu için tercih ediyor ve en iyisi olmasına bir katkı da son güncellemede yatıyor.İşte Whatsapp’a gelecek olan yeni güncellemedeki bir özellik.

Toplu mesaj iletiminde ön izleme özelliği

Daha önce yanlış gidecek ya da gizliliği ihlal edecek mesajlarla ilgili bir güncelleme yayınlayan Whatsapp, herkesten sil özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi daha temkinli olmak için ön izleme seçeneği mesaj ya da medya iletirken geliyor.

Birden fazla kişiye aynı mesajı ya da medyayı iletmek istiyorsunuz. Bunun için seçip ilet dedikten sonra kişileri seçmelisiniz. Ama ya yanlış kişiyi seçtiyseniz ya da yanlış kişiye yanlış mesajı gönderiyorsanız? İşler oldukça karışabilir. Buna engel olmak için mesajı göndermeden önce size bir ön izleme gösterilecek. Burada hangi mesajı kimlere göndereceğinizi görüp daha sonra gönder butonuna basacaksınız. Bu sayede hataların önüne geçilebilecek.

Bu özellik şimdi beta sürümünde test ediliyor.