Aylardır beklenen WhatsApp bir kez görüntülenen fotoğraf özelliği kullanıma sunuldu. WhatsApp’a gelen bu harika özellik sayesinde, gönderdiğiniz fotoğraf ve videolar artık karşı tarafın galerisine kaydedilmiyor. Yani bir kere görüntülensin ama tekrar görünmesin istiyorsanız whatsapp bir kez görüntüle özelliği tam size göre olacaktır.

Mesela bir wi-fi şifresini paylaşmak istiyorsunuz ama sonra silinmesi gerekiyor. İşte bunlar için bu özelliği kullanabilirsiniz.

“View once” olarak da adlandırılan bu özellik, görüntü açıldıktan sonra kendiliğinden silinmesini sağlıyor.

Daha önce Snapchat ve Instagram gibi uygulamalardan tanıdığımız bu özelliği kullanmak için zamanlayıcı simgesini seçmeniz yeterli. Ancak bu şekilde gönderilen görüntüler cihazlara kaydedilmiyor olsa da ekran görüntüsü alınabiliyor. Üstelik Snapchat’teki gibi karşı tarafa bildirim gitmiyor. Bu nedenle güvenliğinizin risk altında olabileceğini ve yalnızca güvendiğiniz kişilerle paylaşmanız gerektiğini unutmayın.

WhatsApp bir kez görüntülenen fotoğraf özelliğini kullanabilmek için uygulamanızı en son sürüme yükseltmeniz gerekiyor. App Store ya da Google Play üzerinden güncelleyebilirsiniz.

WhatsApp Bir Kez Görüntülenen Fotoğraf Gönderme

Medya göndermek için izlemeniz gereken adımlar:

Kişi ya da grup sohbetini açın.

Fotoğraf veya video çekmek için Kamera’ya tıklayın ya da Albümler’den medyalardan birini seçin.

Gönder simgesinin yanındaki 1’e basın.

Ardından Gönder’e dokunun.

Eğer Açıldı bildiriminiz açık ise, alıcı fotoğraf ya da videoyu görüntülediğinde Açıldı bilgisi gelir.

WhatsApp Bir Kez Görüntülenen Fotoğraf Açma

Medyayı açmak için izlemeniz gereken adımlar:

Sohbet sayfasındaki 1 yazan mesaja dokunun.

Size gönderilen medyayı görüntüleyin.

Medya görüntüleyiciden çıkmak için Geri’ye tıklayın.

Uyarı: Medya bir kez görüntülendikten sonra kaybolacağı için tekrar görüntülemeniz mümkün değil. Fakat karşı taraf eğer ekran kaydı alırsa yine kaydetmiş olacaktır 🙂