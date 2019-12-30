Web sitesi şablonu nedir?

Bir web sitesi kurmak dışarıdan bakıldığında çok karmaşık bir süreç gibi görünebilir. Bunun en büyük sebebi bu konulara uzak olan kişilerdeki kodlama gibi şeyler öğrenmelerine ilişkin algılardır.

Ancak zaman geçtikçe bu alanda yapılmak istenenin kolayca yapılabildiği site kurma araçları üretilmiştir. Bu araçlar günümüzde internet sitesi geliştirme alanında profesyonel olarak faaliyet yürüten kişiler tarafından zannedilenin aksine yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Bir web sitesini sıfırdan kurmanın en zor yanı bu sitenin bütün detaylarını tek tek oluşturmaktır. Çünkü ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin o an gördüğünüzden çok daha karmaşık bir yapısı vardır. Dolayısıyla bir internet sitesini kodları ile birlikte en baştan oluşturmak çok ciddi bir emek ve teknik bilgi ile birlikte maliyeti yüksek bir süreçtir.

Aslına bakılırsa internet sitesi kuracak kişilerin de en çok endişe duydukları konu bu işlemleri nasıl halledecekleri ile ilgilidir. Bir internet sitesine ihtiyaç duyan kişiler yukarıda kısaca açıkladığımız kolay internet sitelesi kurma yöntemlerine mesafeli durabilmekte ve birbirinin çok benzeri internet sitelerini kurmak istememektedirler.

Biz de bu yazımızda hazır internet sitesi kurmak için kullanılan web sitesi şablonunun ne olduğundan bahsederek bir şablon seçerken tekdüzelikten kurtulmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini irdeleyeceğiz.

Web sitesi tasarım şablonu

Web sitesi şablonunun ne olduğuyla ilgili aslında ipucunu yukarıda da kısaca verdik. En kaba tabiriyle web sitesi kurma araçlarında bulunan ve bir web sitesinin genel hatlarını ortaya koyan taslaklardır.

Örneğin; https://www.hostinger.web.tr/site-kur linkinde örnek olarak bir hazır site kurma aracına bakalım. Burada sayfanın alt kısmında örnek olarak 6 farklı tasarım şablonuna yer verilmiştir. Buradaki şablonların her biri işte bizim kuracağımız sitenin genel alacağı şekli belirlediği için bir web sitesi şablonudur.

Burada hazır web sitesi kuracak kişilerin en büyük endişesi sitelerinin bu şablonlardakinin birebir aynısı olacağına dair düştükleri yanılgıdır. Bu düşünce sayesinde özgün bir internet sitesi kurulamayacağına dair duyulan inanç hazır web sitesi kurma fikrinden kimi zaman soğutabilmektedir.

Ancak web sitesi tasarım şablonu sitenizin tamamını oluşturmaz. Bu şablon, adı üstünde sadece şablonu ortaya koymaktadır. Yani, sitenin genel hatlarıyla yayın esnasındaki iskeletini oluşturacaktır.

Aslına bakılırsa web sitesi şablonları, bir internet sitesini sıfırdan kurmak için harcanan emekten tasarruf sağlamaktadır. Her sitede yapılması gereken ufak tefek ancak ortak işlemlerin tamamını belli tasarım kalıpları dahilinde kullanıcılara sunarak bu işlemlerin kolayca halledilip sitenin esas içerikleri ile yayına başlamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kısacası web sitesi şablonu, internet sitenizi bir binaya benzetirseniz binanın ana iskeleti gibi düşünülebilir.

Web sitesi şablonu seçimi yaparken dikkat edilmesi gerekenler