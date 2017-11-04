Vpn Yasağı Nedir?

Bildiğiniz gibi ülkemizde sık sık internet siteleri yasaklanıyor. Ama bunun da bir çözümü var vpn hizmetleri. İster internet üzerinden ister program ve uzantılar vasıtasıyla yasaklı sitelere girebilirsiniz. Ama şimdi bununda sonu geliyor.

Ülkemizde vpn programları mahkeme tarafından yasaklanacak. Yasak sadece kanuni elbette herhangi bir engel yok ama tespit edilenlere ceza kesilecek.

Aynı şekilde yabancı ülkelerde de benzer yasaklar var. Örneğin çin üzerinde yasalar tarafından onay almış vpn hizmetler kullanılabiliyor. Zira diğerlerini kullanmak suç sayılıyor.

Yakın zaman içinde ülkemizde de benzer bir hizmet devreye giriyor. Bundan sonra dikkatli olmanız gerekiyor.