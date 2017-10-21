VPN ProgramlarÄ± Nedir ve NasÄ±l KullanÄ±lmalÄ±dÄ±r?

VPN kullanÄ±mÄ± gÃ¼nÃ¼mÃ¼z internet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n olmazsa olmazlarÄ± arasÄ±nda yer almaktadÄ±r. Aktif internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± VPN programÄ± kullanmakta ve bu programÄ± kullanmanÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± faydalardan sorunsuz bir ÅŸekilde yararlanmaktadÄ±r. VPN kullanÄ±mÄ± bu kadar Ã§okken ve kullanÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan tercih ediliyorken VPNâ€™in ne olduÄŸunu bilmek ve onu etkin bir ÅŸekilde kullanmak internet kullanÄ±m deneyimini Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karacaktÄ±r. O halde gelin VPN programlarÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu, ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve VPN kullanÄ±mÄ±nda dikkat edilmesi gereken ÅŸeylere bir gÃ¶z atalÄ±m.

VPN Ä°ngilizce Virtual Private Network kelimelerinin baÅŸ harflerinden tÃ¼retilmiÅŸ olmakla beraber TÃ¼rkÃ§eâ€™ye Sanal Ã–zel AÄŸ olarak geÃ§miÅŸtir. Teme olarak internete baÅŸka bir IP adresi Ã¼zerinden baÄŸlanmayÄ± saÄŸlayan VPN programlarÄ± bu sayede internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n internet baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± gÃ¼venli bir hale getirir. Â AyrÄ±ca VPN programlarÄ± bir aÄŸa baÄŸlanÄ±rken kullanÄ±cÄ±larÄ±n baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± Ã¶zel bir ÅŸekilde ÅŸifreler ve kullanÄ±cÄ±nÄ±n kimliÄŸinin gizli kalmasÄ± noktasÄ±nda etkin bir rol oynar.

VPN programlarÄ± kullanÄ±ldÄ±klarÄ± platformlar bakÄ±mÄ±ndan PC VPN programÄ± ve mobil VPN programÄ± olmak Ã¼zere iki kÄ±sÄ±mda incelenebilir:

Ä°lk kÄ±sÄ±m olan PC VPN programlarÄ± bilgisayarlara kurulur. VPN programÄ± kurulu olan bilgisayarlarÄ±n internet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±ndan yani internet tarayÄ±cÄ±larÄ±ndan bÃ¼tÃ¼n internet sitelerine giriÅŸ yapÄ±labilir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde birÃ§ok siteye giriÅŸin Ã§eÅŸitli yollarla engellendiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde VPN programlarÄ±nÄ± kullanmanÄ±n internet aÄŸÄ±ndan etkin ve gÃ¼venli bir ÅŸekilde yararlanmak adÄ±na ne kadar gerekli olduÄŸu daha rahat anlaÅŸÄ±labilir.

Ä°kinci kÄ±sÄ±m ise mobil VPN programlarÄ±dÄ±r. Mobil VPN programlarÄ± akÄ±llÄ± telefon ve tablet gibi cihazlara kurulur ve bu cihazlardan da engellenen sitelere giriÅŸ yapÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±nÄ±r.

SonuÃ§ olarak, daha Ã¶zgÃ¼r bir internet internet kullanÄ±mÄ± iÃ§in VPN hizmeti almak gÃ¼nÃ¼mÃ¼z internet kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in zaruri bir ihtiyaÃ§ haline gelmiÅŸtir. VPN sistemleri birÃ§ok kullanÄ±cÄ± iÃ§in Ã§ok cazip bir hizmettir. Fakat her gÃ¼zel ÅŸeyin bir bedeli olduÄŸu gibi VPN hizmetlerinin de bir bedeli vardÄ±r. Hali hazÄ±rda hizmet veren Ã¼cretli ve Ã¼cretsiz yÃ¼zlerce hatta binlerce VPN hizmet saÄŸlayÄ±cÄ± firma bulunmaktadÄ±r. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken ÅŸey VPN saÄŸlayÄ±cÄ± seÃ§erken gÃ¼venli VPN programlarÄ±nÄ± kullanmaktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle Ã¼cretsiz olan birÃ§ok VPN programÄ± sizi onlarca reklama maruz bÄ±rakabilir. Ya da internet gÃ¼venliÄŸinizi tehlikeye atabilir veya internetinizde yavaÅŸlamalara sebebiyet verebilir. Bu durumdan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Ã¼cretli VPN programlarÄ± Ã§ok daha gÃ¼venli internet hizmetlere saÄŸlamaktadÄ±r ve VPN kullanÄ±lacaksa bu programlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kullanÄ±lmasÄ± Ã§ok daha gÃ¼venli olacaktÄ±r. AyrÄ±ca mobilde kullanÄ±lan VPN programlarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de enerji harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtmek gerekiyor. VPN yÃ¼klÃ¼ mobil cihazlarda pilin normalden Ã§abuk bitmesi olaÄŸan bir durumdur Ã§Ã¼nkÃ¼ VPN programlarÄ± aÃ§Ä±k olduÄŸu zamanlarda pili bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de harcar. Bu durumun Ã¼stesinden de VPN programÄ±nÄ± internet kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda kapatÄ±lmasÄ± ile gelinebilir.