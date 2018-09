VoLTE Nedir Ne İşe Yarar?

Bir çok kullanıcının telefonunda aniden beliren bildirim çubuğundaki VoLTE ibaresini merak ediyorsanız sizlere basit bir şekilde açıklamak için burdayız. VoLTE uzun haliyel Voice Over LTE şeklinde yazılır. LTE yani 4G teknolojisini kullanarak ses iletimini sağlar.

VoLTE ne işe yarar?

Konuşmalarda ses kalitesini arttırır.

Gürültülü ortamlarda duyma zorlaşmaz.

Arama süreleri kısalır. Daha hızlı bağlantı sağlar.

Daha rahat görüşmeler

VoLTE kullanmak için gerekli olanlar?

LTE internet bağlantısı. Mobil internete bağlı değilseniz işe yaramayacaktır.

VoLTE özelliği olan bir telefon. Listeyi aşağıya koyacağım.

VoLTE servisinin etkin olması. Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatör de bu hizmeti ilgili telefonlara veriyor.

Bildirim çubuğundan ya da ayarlardan özelliği açmanız gerekiyor.

VoLTE kullanabilen cihazlar

Listenin değişebileceğini hatırlatalım. Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7 ve S7 Edge; LG G4, G5, G5 SE ve V10; General Mobile GM 5 Plus; iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 ve 7 Plus cihazlarından birine sahipseniz VoLTE ‘yi kullanabilirsiniz.

VoLTE bir çoğunuz için önemsiz olabilir ama özellikle kalabalık ve gürültülü ortamlarda, telefonda işitmesi zor olanların kullanabileceği bir özelliktir.