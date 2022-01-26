Videowall nedir bakıldığı zaman birçok sektörde endüstriyel ekranların bir araya getirilmesi ile oluşan çoklu ekran bütünü olmaktadır. Videowall kullanım alanı ile beraber amacı açısından kullanıcılara sınırsız olanak sağlar. Bu sebeple geniş kitlelere hitap edilmek istenen birçok alanda tercih edilebilmektedir. Videowall programı ile beraber bizler Proplay olarak kaliteli ürün ve doğru mühendislik anlayışı ile beraber sizlere satış öncesi ve satış sonrası destek faaliyetlerini yürütüyoruz.

Profesyonel ekranların bir araya getirilmesi ile beraber istenilen boyutlara çıkarılabilen çoklu bir ekran sistemi ile yayınlanan içerikler daha dikkat çekici etkileyici biçimde sunulur. Videowall kullanımı birçok sektör ve kurumlara katkı sağlar ve operasyonel kolaylık ile güncel teknoloji ile donatılan prestijli bir iletişim platformu sunması da bunların başında gelir. Birçok Videowall çeşitleri bulunur.

Videowall Nerede Kullanılır?

Videowall nerede kullanılır bakıldığında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve AVM, polis alanları, askeri kontrol merkezleri, otel kameraları, toplu konut güvenlik merkezleri, rezidanslar, stadyumlar gibi birçok alanda kullanılabilir. Videowall sistemleri sağladıkları teknolojilerle beraber günümüz koşullarında birçok işletme için büyük fayda sağlanmaktadır.

Bu anlamda kullanım amaçları oldukça geniştir ve uygulama çözümleri sektörden sektöre farklı kullanım şekillerine sahip olunmaktadır. Videowall çözümleri ile beraber ekranda gösterilen bilgilerle birçok insan bilgilendirilecektir. Videowall çözümlerinizi işletmenizin müşterilerine veya potansiyel açılan teknolojik penceresi olarak düşünebileceksiniz.

Videowall Avantajları Nedir?

Videowall uygulaması ile beraber özellikle potansiyel bir olayı daha öncesinden algılayarak müdahale etmesinde zamanı kısaltmak mümkün olmaktadır ve yüzlerce kamerayı tek büyük ekranda takip edebilirsiniz. Güvenlik sistemleri gibi alanlar özellikle 7/24 sürekli olarak izlenmesi gerekebilmektedir.

Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için bizler gelişmiş Videowall uygulamaları geliştirerek sizlere sağlamaktayız. Videowall avantajları bakıldığında,

Çoklu akışlar için kullanılan Videowall uygulamaları kullanıcılara esneklik ve kontrol sağlar.

Video duvarları tipik olarak geniş yatay veya dikey dikdörtgenler olarak tasarlanabilir ve farklı konfigürasyonlarda düzenlenen ekranlarda yaratıcı biçimde şekillendirilen farklı tasarımlar uygulanır.

Videowall ekranı ile beraber ekran topluluğunda görüntü anlamında tek ekranmış gibi hareket etme özelliği sağlamaktadır ve farklı ekranlarda eş zamanlı olarak farklı görüntülerle sunulmaktadır.

Videowall çözümleri arkasında yatan yazılım ile beraber ekranlarda görüntülenen içeriklerin kontrolü ile yönetimi basit olarak yapılmaktadır.

Videowall çözümler ile birlikte hava durumu, döviz kurları, yol durumu, yönlendirme bilgileri gibi farklı bilgilerin gösterimine de olanak sağlanabilir ve kampanya, promosyon duyuruları ile satışlar arttırılır.

Neden Videowall?

Video Wall ekran, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda ekranların kendi aralarında gruplanması sağlanabilmektedir. Videowall çözümleri ile beraber genellikle pahalı bir yatırım kalemi olarak görülmektedir ve bunun yanı sıra sunulan çözümlerde düşünüldüğünde şirket için yapılabilecek önemli materyallerden olmaktadır.

Özellikle geniş ekran kullanımı konusunda avantaj sağlayan Videowall ile beraber dizilimin kolaylığını sağlar, piksel yoğunluğu avantajlı ve yüksek görüntü sağlar, Videowall çözümleri dilediğiniz şekle girebilir ve içerik yönetimi kolaylığı sağlar. Mesajınızın etkisini ve algısını arttırmaktadır.

Videowall Çeşitleri

Videowall çeşitleri yapısına göre farklılık göstermektedir ve her sektör kendi ihtiyaçlarına göre bu çeşitleri seçebilir. Standart Videowall sistemleri genellikle belli bir alanı kaplamak için hazırlanan ekranlar bütünü olmaktadır. Art Wall sistemleri de marka kimliğini öne çıkartmak isteyen firmaların tercih ettiği sistemlerdir. Kısaca Videowall çeşitleri bakıldığında sistemlerde kullanılan ekranların özellikleri farklılık göstermektedir. Bu sebeple daha detaylı bir şekilde Videowall sistemleri konusunda bizimle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.