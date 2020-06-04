Geçtiğimiz aylarda League of Legends ve Teamfight Tactics oyunlarının yapımcısı olan Riot Games, FPS tarzındaki Valorant oyununu tanıtmıştı. Kapalı beta olarak oynanan ve sayılı kişi tarafından oynanabilen bu oyunların canlı yayınlarını izleyen oyunculara oyuna erişim hakkı veriliyordu. Birkaç gün önce kapalı betadan çıkarak herkesin erişimine açılan oyunda henüz geliştirme çalışmaları devam ettiği için çeşitli hata kodları ortaya çıkmakta ve bu hata kodlarının nasıl çözüleceği konusunda oyuncular araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda oyunda alabileceğiniz muhtemel hata kodlarını ve nasıl çözüleceğini anlatacağız.

Valorant Oyunu Hata Kodları ve Çözümleri

Riot Games’in en yeni oyunu olan Valorant içerisinde hata kodları 4 ile 54 sayıları arasında tanımlanmıştır. Almış olduğunuz hata koduna giderek çözümünün nasıl olduğunu öğrenebilirsiniz. İlk hata kodundan başlarsak;

Hata kodu 4: hesap isminiz geçersizdir. Bu problemi çözebilmek için Riot Games sitesinden giriş yaparak ID numaranızı öğrenmeniz gerekmektedir.

Hata kodu 5: birden fazla bilgisayarda oturum açıldığında bu hata kodu alınır. Diğer tüm oturumlarınızı kapatarak çözebilirsiniz.

Hata kodu 7: hesap askıya alındığında ortaya çıkan bir koddur. Riot Games ile iletişime geçerek problemin çözümü hakkında bilgi isteyebilirsiniz.

Hata kodu 8-21: oyunu başlatmak için gerekli olan istemcide bir hata olduğunu gösterir. İstemciyi yeniden başlatınız.

Hata kodu 31: oyunu başlatmak için gerekli olan istemci kapalıdır. İstemciyi açınız.

Hata kodu 33: istemcinin baştan başlatılması gerekiyor.

Hata kodu 43: internet bağlantısına bağlı olarak istemcinin işlem süresi zaman aşımına uğradığında hata kodunu alırsınız. İstemciyi yeniden başlatarak deneyiniz.

Hata kodu 44: Hile koruma sistemi olan Riot Vanguard devrede olmadığında bu hatayı alırsınız. İstemciyi yeniden başlattığınızda hata çözülecektir.

Hata kodu 45: İstemciyi başlattığınız halde bu hata kodunu alıyorsanız Riot Vanguard’ı silip yeniden yükleme yapınız.

Hata kodu 46: Oyunda planlı bakım çalışması yapıldığında alınır. Belirli bir süre sonra tekrar deneyin.

Hata kodu 49: Oyundaki sohbet sisteminde bir hata olduğunu gösterir. Çözümü için istemciyi yeniden başlatabilirsiniz.

Hata kodu 50: Sesli sohbet görevi başlatılamadığında bu hatayı alırsınız. İstemciyi yeniden başlatmalısınız.

Hata kodu 51: Oyunda grup oluştururken hata meydana gelince alınan koddur. İstemci yeniden başlatılmalıdır.

Hata kodu 52: Oyunculara ait olan beceri bilgilerine erişim esnasında bir problem olunca karşılaşılan hatadır. İstemci yeniden başlatılmalıdır.

Hata kodu 53: Riot istemcisi ile iletişime geçmek için var olan sohbet sisteminde hata olunca alınan koddur. İstemci yeniden başlatılmalıdır.

Hata kodu 54: Valorant oyun içeriği yüklenemediğinde alınan hata kodudur. İstemci yeniden başlatılmalıdır.

Kapalı beta sürecinden beri oyunda alınan hata kodlarının resmi çözüm açıklamalarıdır. Yeni hata kodları ve hata kodlarının çözümü çıkınca konuya eklemeler yapılacaktır.