Uzun Süreli Tazelik Teknolojisiyle Geliştirilen Buzdolapları

Buzdolapları, mutfaklarda köşe duvarlarda yerleştirilen beyaz eşyalardan en önemlisidir. Her evde bulunması elzemdir.Sebze,meyve gibi ürünlerin tazeliklerini saklaması için üretilen buzdolapları, gelişen teknolojiyle beraber farklı özelliklerine yenilerini katar. Eski buzdolaplarının kullanım kapasitelerin yetmemeye başlamasıyla, yeni nesil buzdolaplar mutfakların baş tacı olmuştur. Mutfakta kullanım amaçlarına göre Buzdolabı modelleri farklılaşır. Enerji sınıfı, kapasite, soğutma sistemi ve dondurucu yeri gibi farklılıklar modellerin daha uzun süre ve kalitede çalışmasına neden olur.

Buzdolabı Modelleri

Ev eşyalarının vazgeçilmezi olan buzdolapları, yeni evleneceklerin evini değiştirilenlerin alması gereken bir eşyadır. Haftalık yapılan mutfak alışverişinizin taze ve sağlıklı şekilde korunması için yeni nesil teknolojiyle üretilmiş dolaplarda saklanması gerekir. Taze ve sağlıklı sebze meyvenin yanı sıra yaz mevsiminde yapılan konserveler,reçeller vb yiyeceklerde buzluk kısmında saklanır.

Samsung,Bosch,Arçelik, Siemens markalarının farklı teknolojilerle ürettiği buzdolapları tüketicilerin taleplerini karşılamaya çalışır.Buzdolabı modelleri teknolojik özelliklerin yanı sıra buzdolabı tasarım ve şekilleriyle de farklılaşır. Çift kapılı,tek kapılı,kombi tipi,büro tipi ve gardrop tipi olarak isimlendirilir. Buzdolapları sürekli çalıştığı için enerji tasarrufunun en yüksek olduğu modeller tüketicilerin özellikle tercih ettiği modellerdendir. Böylelikle elektrik faturalarının biraz düşmesiyle ev bütçesine katkı sağlanır. Kalabalık bir aile ortamına sahipseniz, buzdolabının iç hacminin geniş olması da önemlidir. Renk seçeneklerinden beyaz, gri ve siyah olarak tasarlanan buzdolapları dış kapaklarının iz yapmama ve toz tutmama özellikleriyle şık bir görünüm sağlar. Buzdolaplarının ön taraflarında küçük bir dijital ekran bulunur ve bu ekranlarda dolap içi soğukluğu, ve kullanılan modlar yazar. Ekranda gösterilen bu uyarılar kullanıcılara büyük kolaylık sağlar.

Buzdolabı Fiyatları