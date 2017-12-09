Uygun Fiyatlı iPhone İçin 1 Sene

Önümüzdeki yıl Apple çok değişik bir hamle yaparak uygun fiyatlı bir iphone piyasada sürebilir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 999$ karşılığı satılan iphone x. Bu modelle birlikte oldukça fazla tepki toplayan Apple önümüzdeki yıl 3 farklı model tanıtabilir. Bu modellerden birisi de oldukça uygun fiyatıyla dikkat çekecek.

Uygun fiyatlı iphone hayal gibi değil mi? Diyorsunuz ki malzemeden mi çalacak ya da kalitesiz bir cihaz mı ortaya çıkacak. Bu mümkün değil. Yine standartları sağlayacağından emin olabilirsiniz.

Malzeme elbette değişecek. Dış cephe metal aleminyum karışımı olacak. Bu maliyeti aşağıya çekecek. Bunun yanında en büyük maliyetlerden birisi ekran. Bu ucuz iphone modelinde lcd ekran kullanılacak.

Apple’dan önümüzdeki sene telefonları için iki farklı değişiklik daha olabilir. İşlemci yönünden intelle çalışma ve daha hızlı veri bağlantısı için farklı bir teknoloji kullanma. Bakalım neler olacak.