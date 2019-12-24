Spotify’dan harika bir kampanya başlatıldı. Herkesin faydalanması için mümkün olduğu kadar çok yaymaya çalışacağız. Spotify Premium’u nasıl ücretsiz alır ve kullanırsınız? Spotify Premium nedir? Bildiğiniz gibi Spotify dünyanın en büyük müzik platformlarından birisi ve sayamayacağınız kadar çok şarkıyı platformda bulabilirsiniz. Normalde ücretsiz sürümü olan platformda, ücretsiz kullanıcıysanız çeşitli özellikleri kullanamıyor ya da reklam dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Bunları aşmak için Premium almanız gerekiyor. Normalde Premium abonelik aylık 18₺ öğrenciler için ise 9₺ olarak belirlenmiş. Peki Spotify Premium’u nasıl ücretsiz alırsınız?

3 ay ücretsiz Spotify Premium

Kampanyalarına bakacak olursak geçmişte bir aylık ücretsiz premium hediye eden Spotify, yeni kampanyasıyla bunu 3 aya çıkardı. Özellikle Youtube Music’in gelişmesi ve yayılmasıyla bu adımın atıldığı düşünülüyor.

2 farklı özellikte müşteri Spotify Premium’u şimdi alabilir. Daha önce premium kullanmamış insanlar şimdi premium alabilir ve 3 ay ücretsiz kullanabilir.

Spotify hesabınıza girin Planları görüntüleyin. Herhangi bir planı seçip ilerleyin. Kart bilgilerinizi girin ve işlem tamamlandığında Spotify Premium 3 ay boyunca ücretsiz sizindir.

Kart bilgilerinizi girdiğiniz için endişelenmeyin. 3 ay boyunca herhangi bir ücret çekilmeyecek. Eğer 3 ay sonra da ödeme yapmak istemiyorsanız üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Daha önce Spotify Premium kullanıp parasını ödemiş olanlar sizler için de indirim var. 1 aylık abonelik bedeline yani 18₺ karşılığında 3 ay boyunca kullanım sağlayabilirsiniz.

Bir de öğrenciler var. Öğrenciliğinizi gösterir belgelerle Spotify’a başvurun.

Bir plan belirleyin. Kredi kartı bilgilerinizi girin. 3 ay ücretsiz Spotify Premium kullanmaya başlayın.

Sonrasında öğrencilere özel 9₺/ay ödeme ile Spotify Premium kullanmaya devam edebilirsiniz.