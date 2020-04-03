Normal şartlarda Google Dokumanlar çok kullanışlı olmazdı ama artık her bilgisayarın internete bağlı olduğunu düşünürsek Google Dokumanların Microsoft Office’den hiç bir farkı kalmıyor. Google Dokumanları kullanmak için yapmanız gereken tek şey bir Google hesabına sahip olmak. Hizmet ücretsiz şekilde kullanılabilir. Gelin ne işe yaradığını nasıl kullanıldığını bir görelim.

Google Dokumanlar

İnternete bağlı olduğumuzdan emin olalım. Çünkü Google Dokumanlar internet gerektirir. Buradan Google Dokumanlara ulaşalım. Burada kendi adıyla Dokuman, e-Tablo, Slayt, Form şeklinde 4 farklı işlem yapılabiliyor. Yani en bilindik 3 tanesinin Microsoft Office’deki karşılığı Word, Excel, Powerpoint. Zaten en çok kullanılanlar bunlar. Formlarda Microsoft Office’de bulunuyor ama farklı bir şekilde;

Bu kısım doğrudan Word sayfasını açıyor. Dilerseniz sol kısımdan istediğiniz diğer özellikleri kullanabilirsiniz. Örneğin Excel’e geçebilirsiniz.

Menü butonuna tıklayın ve ardından aşağıdaki gibi diğer özelliklere geçiş yapabilirsiniz.

Burada bilmeniz gereken çok önemli adresler bulunuyor. Örneğin hemen yeni bir word sayfası açmak istiyorsanız tarayıcınızın adres satırına docs.new yazıp entera basın. Excel için sheets.new yazın Slayt için ise slide.new adresi sizi doğrudan yeni açılmış dökümanlara hızlı bir şekilde götürecektir.

Dökümanlarınız siz işlemlerinizi yaparken Google Drive hesabınıza anlık olarak yedeklenir. Bu açıdan veri kaybetmeniz imkansızdır. Siz bilgisayarınızda Wordle çalışırken elektriklerin gittiğini düşünün. İnsanlar böyle bir durumda veri kaybetmemek için güç kaynağı bile alıyor.