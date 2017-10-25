Ücretsiz Material Kişisel Blogger Teması

Google’ın yeni tasarımı olan material tasarım ile hazırlanmış, SEO çalışmaları yapılmış, responsive blogger teması…
Piyasa çok az material tasarımlı blogger teması bulunuyor. Biz de bu sorunu kaldıralım dedik, material tasarımlı blogger teması geliştirdik. Üstelik bu temanın özellikleri saymakla bitmiyor;
- Material Tasarımlı
- SEO Uyumlu
- Responsive
- Hazır Safelink Oluşturucu
- Material Yukarı Çık Butonu
- Popüler Yazılar Eklentisi
- Tamamen Türkçe (Zaten Türk Tasarım ☺)
- …
Lafı fazla uzatmadan geçelim demo ve indirme linkine;
Demo için; http://blogloglotemasi.blogspot.com.tr
İndirmek için; https://goo.gl/pqGF3p
NOT: Bu blogger teması Tekno Burger tarafından halka ve geliştirme açık olarak hazırlanmıştır.
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