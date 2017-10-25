Ücretsiz Material Kişisel Blogger Teması

Google’ın yeni tasarımı olan material tasarım ile hazırlanmış, SEO çalışmaları yapılmış, responsive blogger teması…

Piyasa çok az material tasarımlı blogger teması bulunuyor. Biz de bu sorunu kaldıralım dedik, material tasarımlı blogger teması geliştirdik. Üstelik bu temanın özellikleri saymakla bitmiyor;

Material Tasarımlı

SEO Uyumlu

Responsive

Hazır Safelink Oluşturucu

Material Yukarı Çık Butonu

Popüler Yazılar Eklentisi

Tamamen Türkçe (Zaten Türk Tasarım ☺)

…

Lafı fazla uzatmadan geçelim demo ve indirme linkine;

Demo için; http://blogloglotemasi.blogspot.com.tr

İndirmek için; https://goo.gl/pqGF3p

NOT: Bu blogger teması Tekno Burger tarafından halka ve geliştirme açık olarak hazırlanmıştır.