Cumhurbaşkanı’nın yaptığı ücretsiz maske açıklamasından sonra, bu maskelerin insanlara nasıl ulaştırılacağından bahsediliyordu. Bu sorun dün çözüldü derken karşımıza yeni yöntemler çıktı. Bu yazıda ücretsiz maske nasıl alınır hep birlikte göreceğiz.

Ücretsiz maske nasıl alınır?

Dün gelen bilgilere göre ücretsiz maske almak için epptavm kullanılacaktır. Hatta dün bir süre buradan sipariş verilebildi. Ama bugün baktığınız zaman karşınıza ücretsiz maske almak istediğinizde aşağıdaki ekran çıkıyor.

Muhtemelen bir gün içinde milyonlarca insan sisteme yüklenince epttavm çöktü ve buradan siparişleri durdurdular. Sipariş ekranından biraz bahsedecek olursak sizden TC kimlik no, adres ve yakın TC kimlik numaraları isteniyor. Ayrıca sipariş detayında haftada 5 maske ücretsiz talep edebileceğiniz söyleniyor.

Şimdi bu sipariş için özel açılan https://maske.epttavm.com/ sitesine girdiğiniz zaman bizi yukarıdaki uyarı karşılıyor. Muhtemelen bu gün ya da yarın turkiye.gov.tr üzerinden benzer bir sipariş oluşturma ekranı açacaklar.

https://www.turkiye.gov.tr/ buradan siteye girip arama kısmına maske yazmanız yeterli olacaktır. Çıkan sayfadan sizden istenilen biglileri girdikten sonra siparişinizi verebilirsiniz.