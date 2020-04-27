Ücretsiz oyunlar arasında sıkla adını duyduğumuz flash oyna oyunu artık canlı olarak oynanmaktadır. Oyunu oynamak için gerekli girişimler ve eşe ihtiyacınız olmadan site üzerinden kolay bir erişim imkanı ile oynamanız mümkündür. Böylelikle istediğiniz yerden, istediğiniz zaman oyunu oynamanız mümkün olacaktır. Oyunun içerisinde belirli seviyeler bulunur ve bu seviyeler üzerinden kendinize rakip seçerseniz. Bu ihtimal ise oyunu ne kadar iyi bildiğinize bağlı olmaktadır. Belirli kişilerin size yaptığı hamleler üzerine oynadığınız her el size oyun kazandırmak için yeni bir adım olacaktır.

Ücretsiz Flash Oyunları Oyna

Ücretsiz oyununda bilmeniz gereken kurallara tamamen hakim olmanız anlamına gelir. Site üzerinden oyun oyna dedikten sonra karşınıza gelecek kişinin bilgisine göre oldukça iyi olmanız gerekir. Oyunlar oyna oyununda önemli olan kısım puanlama olayıdır. Rakibinizden daha fazla puan almanız halinde oyunun kazanı olursunuz. Puanlama sistemi ise oyunlaroyna.org tarafından yapıldığı zaman 10 puan olarak eklenmektedir. Puan olarak bilinir. Belirli oyuncular bir arada olmasıyla beraber puan sistemi oluşur ve sistem otomatik olarak hanenize ekler. Oyunun bir bitiş puanı bulunmaktadır. Bitiş puanı 51 olarak alındıysa 3, 5 puan arasında genel puanlama sisteminde sıralamanız yükselir. 101 veya 201 puan bitiş sisteminde ise daha yüksek puanlar almanız mümkündür.

Oyun Nasıl Oynanır?

Oyunlar Oyna oynamak için https://www.oyunlaroyna.org üzerinde siteye girmeye ihtiyacınız vardır. Oyun normal olarak 2 kişi ve 4 kişi üzerinden oynanmaktadır. Fakat site üzerinde daha çok 2 kişilik tercih edilmektedir. Genel amaç ise rakibin attığı kağıttaki rakam değerinin sizin elinizde olmasıyla beraber puan kazanırsınız. Kağıtların sembolleri farklı olmasına rağmen sayıların tutması kısmında kağıtları almanız sağlanır. Eğer sembollerle beraber yerde bulunan oyuncular aynı oyuncu yere atarsanız benzer yapmış olacaksınız. Bu kısma erişim sağlamak için ise herhangi bir oda üzerinden oyunlar oyna yapmanız gerekir.

Oyun Nedir?

Flash Oyunlar üzerinden isterseniz 2 kişi isterseniz de 4 kişi ile oynanan keyifli bir oyundur. İlk olarak flash oyunları tarafından oynanan oyun günümüzde teknolojik aletler üzerinden oynanır. En iyi erişimi almak içim ise sitemizi ziyaret etmeniz ve oyunun keyfini çıkarmanız gerekmektedir.