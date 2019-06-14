Ãœcretli Firefox Ne Zaman Ã‡Ä±kÄ±yor?

Firefox bildiÄŸiniz gibi dÃ¼nya Ã§apÄ±nda kullanÄ±lan Ã¶nemli bir internte tarayÄ±cÄ±sÄ±. Chromeâ€™un gÃ¶lgesinde diÄŸer bÃ¼tÃ¼n tarayÄ±cÄ±lar gibi kalmÄ±ÅŸ olsa da yine de Ã§ok sayÄ±da kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunuyor. Kar amacÄ± gÃ¼tmeyen bir kuruluÅŸ tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen Firefox artÄ±k kar amacÄ± gÃ¼dÃ¼yor.

Firefoxâ€™un Ã¼cretli sÃ¼rÃ¼mÃ¼ Ã§Ä±kacak

Firefox tarayÄ±cÄ±sÄ±nÄ± yeni ve Premium Ã¶zellikler kullanmak isteyenlerin ÅŸu an iÃ§in belli olmayan bir Ã¼cret Ã¶deyerek hizmet alabilecekleri ÅŸirketin ceosu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.

Premium Ã¶zellikler sadece abone olanlara sunulacak. DiÄŸer kullanÄ±cÄ±larÄ±n normal ÅŸekilde internet tarayÄ±cÄ±yÄ± kullanmaya devam edebileceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Firefox Premium Ã¶zellikleri ne?

Åžuan ne fiyat ne de tam olarak Ã¶zellikler hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi yok. Tahmin edilen iki Ã¶zellik var. GÃ¼venli bulut hizmeti abone olan kullanÄ±cÄ±lara Ã¼cretsiz verilecek. Bununla birlikte yine geliÅŸmiÅŸ bir vpn Ã¶zelliÄŸi abone olan kullanÄ±cÄ±lara Ã¼cretsiz sunulacak. Bu Ã¶zelliklerin daha Ã¶nce Firefox Ã¼zerinden para ile satÄ±n alÄ±nabildiÄŸini biliyorduk. Abonelin artÄ±k para Ã¶demesine gerek kalmÄ±yor.

Ceoâ€™nun yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re abone olan kullanÄ±cÄ±larÄ±n alacaÄŸÄ± hizmetler gerÃ§ekten Premium dÃ¼zeyde olacak ve iÅŸe yarar nitelikleriyle dikkat Ã§ekecek. Bununla birlikte Ã§Ä±kÄ±ÅŸ tarihi olarak Ekim 2019’u gÃ¶sterebiliriz.