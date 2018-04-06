Twitter’da Yeni Yasaklar

Artık Twitter üzerinden banlanmanız için bir sebep daha var ve bunu Twitter asla affetmiyor. Aslında kırıcı içerik ve nefret söylemi kesinlikle yasak ama engellilere karşı yapılan bubtavırlar daha da dikkatli incelenecek ve ilk etapta uyarılar kullanıcı akabinde Twitter’da banlanacak.

Engel seçeneği tıpkı din, dil, ırk gibi insanları birbirinden ayıran özellikler arasına girdi ve bunun hakkında kırıcı ve nefret dolu içerik üretmek artık yasak.

Engelli bir bireyin fotoğrafını kullanarak politika yapmak, herhangi bir bakış açısı üretmek, aşağılamak yanda başka bir yönde kullanmak Twitter’dan sizi uzaklaştırıyor.

Bunun dışında bu şekilde şikayet edilen ama konuyla alakası olmayan insanların tedirgin olmasında gerek yok. Şikayet edilen içerik incelenecek ve ona göre hareket edilecek. Eğer şikayet edilen içerik doğruysa Twitter size bir uyarı gönderecek, bu aşamadan sonra tavırlarını çok önemli. Eğer devam eder aksi davranırsanız Twitter sorgusuz sualsiz sizi banlıyor.