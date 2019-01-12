Twitter’da Yakında Önemli Güncelleme

Twitter’ın bir yöneticisinin CES’te bildirdiği üzere Twitter’a önemli yenilikler gelecek. Yeniliklerin amacı genel manada iletişimi seviyeli bir biçimde arttırmak olacak. Bu yeniliklerden bahsedeceğiz. Ondan önce kimlerin bunu test edeceğinden bahsedelim. Test aşamasının yakın zaman içinde başlaması beklenirken testin global olarak yapılacağı, dünyanın herhangi bir yerinden isteyenin test başvuru yapabileceği söyleniyor. Bununla birlikte testler için maksimum 2000 kişinin seçileceği de duruma ekleniyor.

Yeni güncelleme ile bir kullanıcının çevrim içi olup olmadığını gösteren bir işaret uygulamaya eklenecek. Bu sayede daha etkin iletişim kurulacak ve iletişim kurulması arttırılmaya çalışılacak.

Sohbet açmak için sohbet başlatıcı bir özellik üzerinde çalışılıyor. Bu özellik kısaca şu şekilde tanımlanabilir. Birinin attığı bir tweet üzerinden onunla sohbet etmeniz mümkün olacak.

Kötü söz filtresi geliştiriliyor. Sohbet kalitesini yükseltmek için nefret söylemi, kötü söz ve taciz içeren kelime filtrelemesi artık daha kolay olacak. Bu özellikle Twitter’ın tabiri caizse daha temiz bir yer olması amaçlanıyor.

Testlerin yakın zaman içine başlaması ve kısa süre sonra stabil hale geldiği zaman ise bütün kullanıcılara yayılması bekleniyor.

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