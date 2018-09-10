Twitter’da İstediğiniz Kelimeyi Sessize Alın

Twitter üzerinden özellikle film ve dizi takipçilerinin kullanabileceği ya da görmek istemediğiniz içerikleri kendi sayfa ve bildirimlerinizden uzak tutmak istediğiniz zaman kullanabileceğiniz harika bir yöntem var. Kişileri sessize almayı zaten biliyorsunuzdur. Bunun yanında bir de kelimeleri sessize alma özelliği bulunuyor. Bu sayede daha özel şekilde görmek istemediğiniz paylaşımlardan uzak durmanız mümkün.

Ayarlar ve gizlilik sayfasına gidin.

Sessize alınan kelimeleri bulun.

Bu sayfada istemediğiniz kelimeleri sessize alın.

Kelime ekleyin.

Örnek üzerinden gidecek olursak, örneğin bir diziyi takip ediyorsunuz. Bu dizi ile ilgili bilgi almak istiyorsanız ilgili kişi ve sayfaları takip edersiniz. Bunun yanında bununla ilgili herşeyi görmek de isteyebilirsiniz ama daha bölümü izlemeden Twitter’da neler olduğunu açıklayanlar var. Peki hem diziyi Twitter’dan takip edip hem de görmek istemediklerinizi nasıl ayırt edeceksiniz? Yukarıda anlattığımız yöntem sayesinde istemediğiniz kelimeleri ekleyebilir ve Twitter’ın bu kelimeleri sizin için filtrelemesini sağlayabilirsiniz. Bu kötü sözler için de geçerli.