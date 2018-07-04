Twitter Videolarını İndirme

Twitter, bazı sosyal medya uygulamaları gibi video yüklemelere sınır getiriyor. Eğer reklam amaçlı parasını ödediğiniz bir video değilse 2 dakikayı biraz geçen videolar yükleyebiliyorsunuz. Bu yazıda da sizlere bu videoları nasıl indirebileceğinizden bahsedeceğiz.

Twitter.com adresine giriniz. Uygulama da geçerli olmayacaktır. Tarayıcıdan giriniz.

Akabinde indirmek istediğiniz videoyu bulunuz.

Bu videonun bağlantısını kopyalayınız. Bunun için paylaşımın saü üst kısmında bulunan aşağı ok butonuna tıklamanız yeterli. Daha sonra adresi kopylayabilirsiniz.

twittervideodownloader.com adresine gidiniz.

Bağlantı çubuğuna kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın ve download butonuna basın.

Ardından Download Video seçeneğini seçiniz.

Sağ üst köşede yer alan 3 noktaya tıklayıp indir dedikten sonra video inmeye başlıyor.