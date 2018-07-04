Nasıl Yapılır ?

Twitter Videolarını İndirme


2 gün önce
Yazar Tarık
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13 Kez Okundu

Twitter, bazı sosyal medya uygulamaları gibi video yüklemelere sınır getiriyor. Eğer reklam amaçlı parasını ödediğiniz bir video değilse 2 dakikayı biraz geçen videolar yükleyebiliyorsunuz. Bu yazıda da sizlere bu videoları nasıl indirebileceğinizden bahsedeceğiz.

  • Twitter.com adresine giriniz. Uygulama da geçerli olmayacaktır. Tarayıcıdan giriniz.
  • Akabinde indirmek istediğiniz videoyu bulunuz.
  • Bu videonun bağlantısını kopyalayınız. Bunun için paylaşımın saü üst kısmında bulunan aşağı ok butonuna tıklamanız yeterli. Daha sonra adresi kopylayabilirsiniz.
  • twittervideodownloader.com adresine gidiniz.
  • Bağlantı çubuğuna kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın ve download butonuna basın.
  • Ardından Download Video seçeneğini seçiniz.
  • Sağ üst köşede yer alan 3 noktaya tıklayıp indir dedikten sonra video inmeye başlıyor.

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