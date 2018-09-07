Twitter Takip Etmeyi Bırak Özelliği

Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik yakın zaman önce sınırlı süreyle test edildi ve test hemen bitti. Takip etmeyi bırakmayı öneren bu özellik insanların ilgi alanlarını belirlemelerinde kolaylık amaçlıyor. Bu sayede iletişime geçmediğiniz tweetlerini okumadığınız ya da herhangi bir etkileşimde bulunmadığınız hesapları takip etmekten vazgeçmeniz için sizlere öneri gösterilecek.

Geçtiğimiz aylarda kullanılmayan Twitter hesaplarını kapatan şirket bir çok kişinin takipçi sayısında inanılmaz bir düşüşe neden olmuş, bir çok haber sitesinde hangi ünlü ne kadar takipçi kaybetti şeklinde bir sürü haber yayınlanmıştı. Şimdi takip etmeyi bırak önerileri nedeniyle yine bir çok kişi takipçi kaybedebilir.

Bu son özellik sayesinde insanların haber akışları daha temiz olacak ve bunun yanında sadece ilgi alanlarınıza göre bir haber akışınız olacak. Lakin Twitter bu özelliği test etse de kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda bir açıklama yapmış değil.