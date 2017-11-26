Twitter Sonra Oku Özelliği

Facebook’ta uzun zamandır kullanılan kaydet ve sonra oku özelliği yakinda Twitter’a geliyor. Elbette bu Twitter’ın yapısına uygun sekilde mikro halde geliyor. Bookmark yani yer imi adını verdikleri bu özellik bir paylaşımı kaydetmenizi ve zaman bulunca okumanızı sağlıyor.

Bu özellikle zaman bulup ilgilenemediğiniz paylaşımları bu sekilde kaydedip daha sonra okuyabileceksiniz.

Twitter geçtiğimiz günlerde harf sınırını biraz daha arttırmış ve insanlara biraz daha alan vermişti. Çok olmasa da Twitter üzerinden artık daha çok şey yazabileceksiniz. Sürekli güncellenen sosyal medya sitelerinden sonra Twitter’da geri kalmıyor. Kalmamalı, zira son haberlere baktığınızda Snapchat’ten yeni bir özellik çaldığı söylenen Facebook aldı basını gidiyor.