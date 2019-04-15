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Teknoloji Haberleri

Twitter Kaydır Beğen Nedir?

2 dakika önce
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Yazar Tarık
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Twitter’a gelen yeni özellikler çok konuşulacak gibi duruyor. Bu özellikler Twitter’ın test uygulaması olan twittr’da deneniyor. Bazı özellikler hoşunuza gidebilir. Twitter kullanıcıları mutlaka yakın zaman içinde gelecek bu özelliklere bir göz atsın.

Kaydır beğen

Bu özellik çok basit bir şekilde açıklanabilir. Bir mesajın üzerinden parmağınızla sağa ya da sola kaydırdığınız zaman mesaja bir kalp bırakıyor. Burada mesajı sürüklemek gibi birşey yok. Bu bir parmak haraketi.

Bu özellikle birlikte gelecek yeni özellikleri ise şu şekilde sıralamam mümkündür.

  1. Geliştirilmiş gece modu. Twitter zaten bir gece moduna sahip. Ama geliştiriliyor. Daha iyi hale getirilip özellikleri arttırılırken kullanıcı deneyiminin artması amaçlanıyor.
  2. Yep yepni özellikleriyle tweet kamerası geliştiriliyor. Twitter içindeki kamera artık daha yetenekli hale gelecek.
  3. Sohbete abone ol özelliği birini takip etmek gibi olacak. Birininin yazdıklarını değil de sohbete yazılanları takip edebileceksiniz.
  4. Sohbetleri gizle özelliği ile daha temiz ve güvenli bir twitter kullanımı sizleri bekliyor.
Tavsiye Yazı:  Mobil Uygulamanız Olsun

Bu özellikleri nasıl kullanacağım, tam sürüme gelmeden nasıl denerim diyenler için https://survey.twitterfeedback.com/survey/selfserve/53b/190114#? buraya bakmalarını tavsiye ediyorum.

 

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