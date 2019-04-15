Twitter Kaydır Beğen Nedir?

Twitter’a gelen yeni özellikler çok konuşulacak gibi duruyor. Bu özellikler Twitter’ın test uygulaması olan twittr’da deneniyor. Bazı özellikler hoşunuza gidebilir. Twitter kullanıcıları mutlaka yakın zaman içinde gelecek bu özelliklere bir göz atsın.

Kaydır beğen

Bu özellik çok basit bir şekilde açıklanabilir. Bir mesajın üzerinden parmağınızla sağa ya da sola kaydırdığınız zaman mesaja bir kalp bırakıyor. Burada mesajı sürüklemek gibi birşey yok. Bu bir parmak haraketi.

Big @twttr update! Dark mode and a ‘swipe to like’ gesture. pic.twitter.com/7e2Sq2riW5 — John Yarbrough (@jyarbrough) April 11, 2019

Bu özellikle birlikte gelecek yeni özellikleri ise şu şekilde sıralamam mümkündür.

Geliştirilmiş gece modu. Twitter zaten bir gece moduna sahip. Ama geliştiriliyor. Daha iyi hale getirilip özellikleri arttırılırken kullanıcı deneyiminin artması amaçlanıyor. Yep yepni özellikleriyle tweet kamerası geliştiriliyor. Twitter içindeki kamera artık daha yetenekli hale gelecek. Sohbete abone ol özelliği birini takip etmek gibi olacak. Birininin yazdıklarını değil de sohbete yazılanları takip edebileceksiniz. Sohbetleri gizle özelliği ile daha temiz ve güvenli bir twitter kullanımı sizleri bekliyor.

Bu özellikleri nasıl kullanacağım, tam sürüme gelmeden nasıl denerim diyenler için https://survey.twitterfeedback.com/survey/selfserve/53b/190114#? buraya bakmalarını tavsiye ediyorum.